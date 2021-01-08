Yeliz Yeşilmen çocuklarının dadısı tarafında soyuldu

-Yeliz Yeşilmen röportaj

-Yeliz Yeşilmen'in detay görüntüler



( MUĞLA )- Bakıcının kaçış görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı MUĞLA



- Bodrum'da yaşayan ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu söyledi.



Kadını her yerde aradıklarını söyleyen Yeşilmen, “Bizim güvenimizi aldı sırtımızdan vurdu” dedi Uzun süredir Bodrum'da ailesiyle yaşayan Yeliz Yeşilmen, çocuklarının bakısı Feruza K. tarafından soyuldu. Çocuklarına bakması için bir kadın bakıcı tutan Yeşilmen, evinin soyulduğunu ve değerli eşyalarının çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı. 2 ay önce işe aldığı bakıcının, Yeşilme’in zinnet eşyalarını ve kıyafetlerini çaldığı öğrenildi. Çocuk bakıcısı Feruza’nın evden hızlıca kaçma anı ise güvenlik kameralarına takıldı. Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeşilmen “Dün akşam 19:00 sularında markete çıktığım geri döndüğümde eve giremedim. Yarım saat eve girmek için uğraştım. Evin anaktarı kapının arkasında bırakılmış, ev gayet tertipli düzenliydi. Biz çilingir ile eve girdiğimizde evde kadın yok telefonu kapalıydı. Ortada bulunan küçük zinnet eşyalarını, kürklerimi havalandırmaya çıkarmıştım onları almış. Nelerim gitti daha fazla bilmiyorum. Güvenlik kamerasından tespit ettik, ön kapıdan çıkmamış. Denemek için 2 aydır yanımızdaydı, bavuluyla koştur koştur gidiyor. Zaten hiç eşyası yoktu bu insanın. Evimi açtım, hediyelerden tutun, her ihtiyacını fazla fazla karşılıyan biriydim. Bizlere çok iyi davranıp hepimizin gönlünü almaya çalışan biriydi ama arkamızı döndüğümüz ilk anda da böyle bizi arkamızdan vurdu ve halen ortalarda yok. Benim buradaki amacım giden Mevlanın miktarı önemli değil, yapılan davranış çok yanlış bir şey. Böyle bir insan böyle çalışamasın bunu bir daha yapamasın, kimseyi de böyle rezil etmesin. Bulunduğunda ise sınır dışı edilsin” dedi.

(EA-



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