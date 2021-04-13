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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Yeğeninin kaybolduğu gerekçesiyle site güvenliğini tekme tokat böyle dövdü

Yeğeninin kaybolduğu gerekçesiyle site güvenliğini tekme tokat böyle dövdü

Saldırı anı

( BURSA ) BURSA

Güvenlik Görevlisi Salar Kamera Güvenlikçi Göreme 


- Bursa’da evlerinde yeğenini göremeyen şahıs site güvenliğini dövdü. Dövme anı ise anbean kameralara yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi evlerine geldiğinde kız yeğenini göremeyince sinirlendi. Sinirine hakim olamayan şahıs, yeğenin kaybolduğunu düşünerek site güvenliğinin yanına geldi. Burada yeğenini nasıl tek başına sokağa salarsınız diye tepki gösteren kişi, güvenlikçiye tekme tokat saldırdı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, güvenlik görevlisi, öfkeli adamdan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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