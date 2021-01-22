Yeğenin üstlendiği cinayetin zanlısı dayı çıktı

-ZANLININ GÖRÜNTÜSÜ



( ANKARA -TOPLU) ANKARA



- Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki ay önce evinde otururken pencereden pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı, cinayeti üstlenen 15 yaşındaki çocuğun dayısı çıktı.Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi 18996/5. Sokak'ta ikamet eden Murat Özçelik, iki ay önce evinde oturduğu sırada pencereden pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayı üstlenen ve ifadesinde köpeklere ateş ederken yanlışlıkla öldürdüğünü söyleyen 15 yaşındaki İ.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, iki ay süren çalışmada 27 kilometrelik bölgedeki 816 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek, sol farı yanmayan minibüsten cinayeti aydınlattı. Katil zanlısının dayı Demircan Y. olduğu ve zanlının "daha az ceza alırsın" diyerek suçu üstlenmesini sağladığı yeğeninin tutuklandığı, kendisinin ise serbest kaldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı Demircan Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



loading...