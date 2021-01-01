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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeğeni tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Yeğeni tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

arşiv görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

Hastane Ağır Yaralı Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 


- Aksaray’da dün yeğeni tarafından silahla vurulan ve ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Hasan Burçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay, dün öğle saatlerinde Hacı Hasanlı Mahallesi 703 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Burçak (62), aralarında husumet bulunan yeğeni Mehmet B. (26) tarafından sokak içerisinde tabancayla vuruldu. Açılan üç el ateşin ardından şüpheli Mehmet B. bir araca binip kaçarken, amca Hasan Burçak karnına isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Sağlık görevlilerinin bilincini açık tutmak için seferber olduğu yaralı Hasan B., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, amcasını vuran şüpheli Mehmet B.'yi merkeze bağlı Sarıağıl köyünde müstakil bir eve düzenlediği operasyonla yakaladı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan Burçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Mehmet B.'nin polisteki ifadesi sürüyor.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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