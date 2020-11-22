Yedigöller’e gelen tatilcilere kar engeli

-araçların Geri Dönmesi

-tatilcilerle Röp

-jandarma Ekipleri Yol Kapatması

-milli Parklar Müdürlüğü Ekiplerinin Uyarı Levhası Koyması

-detaylar



( BOLU )- Yedigöller Milli Parkı, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ziyarete kapatıldı- Yazlık lastiklerle Yedigöller’e gelen vatandaşlar yoldan geri döndü BOLU



- Bolu’nun önemli turizm merkezi olan Yedigöller Milli Parkı, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ziyarete kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılmasından önce Yedigöller’e gelen tatilciler, yoldaki buzlanma nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Bolu’da, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde gece kar yağışı başladı.

Kar yağışının etkili olduğu Yedigöller Milli Parkı’na haftasonu tatili için gelen vatandaşlar da kar sürprizi ile karşılaştı. Yazlık lastiklerle Yedigöller’e gelen ziyaretçiler, yolda oluşan buzlanma nedeniyle ilerleyemediler. Yedigöller’e 20 kilometre kala yüksek rampalardan çıkamayan sürücüler, geri dönerek yol kenarlarında fotoğraf çektirmekle yetindi. Buzlanma nedeniyle geri dönen tatilciler, Yukarılarda daha fazla kar var. Aşağı iniş daha tehlikeli. 20 kilometreden sonra dönüyoruz maalesef. Yazlık lastiklerle geldik. Sonuç olarak geri dönüyoruz” şeklinde konuştular. Uyarı tabelası asıldı, jandarma dubalarla yolu kapattı Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde çok sayıda aracın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilerleyememesinin ardından herhangi bir kaza yaşanmaması için jandarma ekipleri Yedigöller yolunu dubalarla kapattı. Ekipler, tatil için gelen sürücüleri kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle geri çevirdi. Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise, Yedigöller Milli Parkı’nın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığına yönelik yol üzerine koydukları tabelalarla sürücüleri uyardı. (FC



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