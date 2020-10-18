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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Yedigöller’de görsel şölen

Yedigöller’de görsel şölen

YEDİGÖLLER HAVAN GÖRÜNTÜ

Hafta Sonu Atmosfer Alabalık Ziyaretçiler Sonbahar 

-TATİLCİLER
-FOTOĞRAF ÇEKTİRENLER
-TATİLCİLERLE RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( BOLU -DRONE) -Yedigöller Milli Parkı hafta sonu tatilci akınına uğradı BOLU

- Bolu’da sonbaharın bütün tonlarını içinde barındıran Yedigöller Milli Parkı haftasonu tatilci akınına uğradı. Ziyaretçi akınına uğrayan parktaki kartpostallık manzara ise havadan görüntülendi. Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'le her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı’nda, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor. İçerisinde bulunan ağaçların, yeşil ve sarının bütün tonlarını sergilediği Yedigöller Milli Parkı’nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı da ortaya çıkarıyor. Hafta sonu tatilci akınına uğrayan ve fotoğraf tutkunlarının özellikle tercih ettiği Yedigöller’de, ziyaretçiler eşsiz manzara da doyasıya fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşıyor. Baharın eşsiz deneyimini yaşamak isteyen bazı tatilciler ise, yanlarında getirdikleri çadırlarla mili park içerisinde kamp hayatı da yaşayabiliyor. Yedigöller Milli Parkı’nda tatilini geçiren ziyaretçiler haftaya güzel başlamak için enerji topladıklarını belirterek, “Muazzam atmosfer içerisinde enerjimizi topluyoruz. Haftaya enerjimiz yüksek bir şekilde başlayacağız. Burası oldukça kalabalık. Korona virüse karşı önlemlerimizi alıyoruz. Doğa muazzam. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştular.
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