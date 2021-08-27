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Yediemin otoparkları taksilerle doldu
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Yediemin otoparkları taksilerle doldu

Yediemin otoparkları taksilerle doldu

Taksiler drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

Ayetler Turist 


- İstanbul'da taksicilere yönelik şikayetlerin artması üzerine denetimler de sıklaştı. Yediemin otoparkları denetimlerde bağlanan taksilerle doldu. Adeta sarıya bürünen otoparklar drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da son dönemde taksicilere yönelik şikayetler artınca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerinin de denetimleri sıklaştı. Hemen hemen her gün Eminönü, Beyoğlu gibi tarihi ve turistik mekanlarda taksilere yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, trafiğe çıkmaya elverişli olmayan taksileri bağladı. İstanbul'da bulunan yediemin otoparkları da taksilerle doldu. Adeta sarıya bürünen otoparklar drone ile havadan görüntülendi. (AFS-ÖFA
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