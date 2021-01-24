Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Yedek şoför kabininden 13 kaçak göçmen çıktı

Yedek şoför kabininden 13 kaçak göçmen çıktı

Polisin otobüste arama yapması

Kaçak Göçmen Yolcu Taşımacılığı Akalan Göçmen Kaçakçılığı Yolcu Otobüsü 

-Kaçak göçmenleri bulması
-Kaçak göçmenlerin çıkartılması

( ADANA )- Adana'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün yedek şoför kabininde Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen çıktı ADANA

- Adana'da polisin durduğu şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün yedek şoför kabininde Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak günü saat 02.00 sıralarında Öğretmenler Bulvarında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün kaçak göçmen taşıdığı bilgisine ulaştı. Polis bir süre otobüsü takip edip Öğretmen Bulvarında durdu. Sürücülüğünü Y.C ve İ.D'nin yaptığı 01 DUU 13 plakalı Batman’dan gelen yolcu otobüsünde polis arama başlattı. Yapılan aramalarda, otobüsün alt tarafında bulunan ve yedek sürücünün dinlediği kabinde yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı. Araç sürücüleri hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan şüpheli olarak adli işlem başlatıldı. Yakalanan göçmenler ise geri gönderilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı