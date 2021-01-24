Yedek şoför kabininden 13 kaçak göçmen çıktı

-Kaçak göçmenleri bulması

-Kaçak göçmenlerin çıkartılması



( ADANA )- Adana'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün yedek şoför kabininde Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen çıktı ADANA



- Adana'da polisin durduğu şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün yedek şoför kabininde Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak günü saat 02.00 sıralarında Öğretmenler Bulvarında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün kaçak göçmen taşıdığı bilgisine ulaştı. Polis bir süre otobüsü takip edip Öğretmen Bulvarında durdu. Sürücülüğünü Y.C ve İ.D'nin yaptığı 01 DUU 13 plakalı Batman’dan gelen yolcu otobüsünde polis arama başlattı. Yapılan aramalarda, otobüsün alt tarafında bulunan ve yedek sürücünün dinlediği kabinde yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı. Araç sürücüleri hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan şüpheli olarak adli işlem başlatıldı. Yakalanan göçmenler ise geri gönderilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (FKE-



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