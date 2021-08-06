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Yedek lastiğin içine gizlediği 534 gram uyuşturucuyla yakalandı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Yedek lastiğin içine gizlediği 534 gram uyuşturucuyla yakalandı

Yedek lastiğin içine gizlediği 534 gram uyuşturucuyla yakalandı

- ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE GELİŞİ

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-- YAKALANAN MADDELERİN FOTOSU
-- ADLİYE DETAY

( BOLU )- TEM’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı BOLU

- Bolu’da TEM Otoyolu’nda yapılan operasyonda otomobilin yedek lastiğine sakladığı 534 gram uyuşturucuyla yakalanan Z.A. adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara istikametine seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili Batı Gişeleri mevkii üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada aracın bagaj kısmındaki yedek lastiğin içine gizlenmiş halde, toplam 534 gram metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Z.A. (32) ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Z.A., işlemlerinin adliyeye sevk edildi. (FC-HFV-
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