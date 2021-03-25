Yazıcıoğlu’na özel dikmişti, 12 yıldır gözü gibi bakıyor

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( SİVAS -ÖZEL)- Cemal Kılcı, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’na hediye etmek için özel olarak diktiği ancak teslim edemediği gömleği 12 yıldır dükkanında saklıyor SİVAS



- Sivas’ta yaşayan Cemal Kılcı, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’na hediye etmek için özel olarak diktiği ancak teslim edemediği gömleği 12 yıldır dükkanında saklıyor.Sivas merkezdeki Sirer pasajında terzilik yapan Cemal Kılcı, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’na hediye etmek için özel bir gömlek dikti. Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasında yaşamını yitirmesi sonucu gömleği kendisine veremeyen Kılcı, 12 yıldır gömleği dükkanında muhafaza ediyor. Cemal Kılcı, Yazıcıoğlu’nun son vücut ölçüleriyle dikilen gömleğe gözü gibi bakıyor. Gömleği isteyenlere vermediğini söyleyen Kılcı, anı olarak saklayacağını ifade etti.

“Başkanın en son ölçüsü’’Terzi Cemal Kılcı, gömleğin Muhsin Yazıcıoğlu’nun son vücut ölçüleriyle dikildiğini belirterek, “Vaktiyle babama yardımcı olan, ameliyatında babama desteklerini esirgemeyen Muhsin başkan Kayseri’de özel bir hastanede yardımcı olmuştu, kan vermişti. Ben de gömlekçi olduğum için özel bir gömlek dikip hediye etmek istediğimi beyan ettim. Sevdiğimiz bir ağabeyin aracılığıyla ölçüsünü almak için randevu aldık. Kurban Bayramı'nın 4’ncü günüydü. Gittim bizzat ölçüsünü aldım. Bu gömlek başkanın en son ölçüsüdür. Ama tabii biz gömleği ürettiğimizde de kaza oldu. Teslim edemedik. Bunu diğer gömleklerle beraber saklıyorum’’ şeklinde konuştu.

Kılcı, gömleği isteyenlere vermediğini ve anı olarak sakladığını söyleyerek, “Yaklaşık 12 yıldır bende. Bu gömleği Ankara’daki müzeden istediler. Sevenleri istediğin parayı verelim, bize hediye et dediler. Ama ben paraya pula değer vermeden bunu anı olarak saklıyorum. Gömleği masamın üzerinde saklıyorum. Bazı müşterilerimden soranlar oluyor. Hatta fotoğraf çekinip gidenler de oluyor. Gömleğin manşetinde de elinde imza atarken gözüksün diye o zamanlar M.Yazıcıoğlu şeklinde yazmıştım. Cebinin üzerinde de baş harfi ve soyadının baş harfi yer alıyor. Bunu bu şekilde muhafaza ediyorum. Benim için diğer gömleklerden daha değerli. Bu gömlek özel bire bir başkanımın kendim ölçüsünü alıp, yapıp teslim edemediğim için bir de son ölçüsü olduğu için’’ dedi.





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