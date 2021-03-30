Yazıcıoğlu'na abi'den tehdit

-Katılımcılardan genel detaylar

-Sinevizyon gösterimi

-Mahmut Yardımcıoğlu konuşma

-Şiir dinletisi



( KAHRAMANMARAŞ )- BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, 28 Şubat döneminde Muhsin Yazıcıoğlu’na abi olarak gördüğü kişiden aldığı tehditleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un ağzından aktardı- "Muhsin, artık öyle silahlar çıktı ki iki bin metreden adamı sırtının ortasından vuruyorlar"- "Yazıcıoğlu, Refahyol Hükümetine destek vermemesi gerektiğini söyleyen abi olarak gördüğü kişinin yakasını tutup, "Bana bak lan, biz adamı iki bin metreden sırtının ortasından vurmayız biz adamı 10 santimlik mesafeden gözlerinin içine bakarak alnının ortasından vururuz, defol buradan dedi" KAHRAMANMARAŞ



- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, 28 Şubat döneminde Muhsin Yazıcıoğlu’na abi olarak gördüğü kişinin yaptığı tehdidi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un ağzından aktardı. Yardımcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlunun, “Artık öyle silahlar çıktı ki iki bin metreden adamı sırtının ortasından vuruyorlar” diyerek Refahyol Hükümetine destek vermemesi gerektiğini söyleyen abi olarak gördüğü kişinin yakasını tutup, "Bana bak lan, biz adamı iki bin metreden sırtının ortasından vurmayız biz adamı 10 santimlik mesafeden gözlerinin içine bakarak alnının ortasından vururuz, defol buradan" dediğini anlattı.Kahramanmaraş’ta Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu anma etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ndeki etkinlik, İstiklal Marşı ve Kur’an tilaveti ile başladı.

Öğretim üyeleri, partililer ve vatandaşların da katıldığı programda Yazıcıoğlu anısına çeşitli video gösterimi yapıldı.Etkinlikte konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, 28 Şubat sürecinde Yazıcıoğlu’nun yaşadığı bir olayı dönemin Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’un dilinden anlattı. Yazıcıoğlu’nun, Refahyol Hükümetini desteklediği için Büyük Birlik Partisi camiasına yakın olan ve abi olarak adlandırılan bir kişi tarafından tehdit edildiğini söyledi.



Yardımcıoğlu, abi olarak adlandırılan kişinin Yazıcıoğlu’na, ‘Muhsin artık öyle silahlar çıktı ki, iki bin metreden adamı sırtının ortasından vuruyorlar Muhsin, bu hükümete destek vermeyeceksin’ diye tehdit ettiğini anlattı.Yardımcıoğlu, “Numan Kurtulmuş’un anlattığı şöyleydi. Bayramı günüydü, Muhsin Yazıcıoğlu geldi bayram ziyareti için. Ben de Saadet Partisi’nin genel başkanlığını yapıyorum. Muhsin Yazıcıoğlu geldi denilince, hemen koştum aşağıya indim karşıladım diyor. Bayramın son günüydü diyor ve iki saat oturdu diyor. Bu görüşmeler kısa süreli olur ve gazetecilere görüntü verilir gidilir diyor. Bizimki bir arkadaşlık niyetiyle iki saat oturduk konuştuk diyor. Numan Kurtulmuş diyor ki, ‘sizin büyük birlik camiasının içinden çıkmış olan Muhsin Yazıcıoğlu’nun da abi olarak gördüğü birisi geliyor’ diyor 28 Şubat sürecinde. Konuşuyorlar ve diyor ki bu abi, ‘Muhsin, sen bu Refahyol Hükümetine çok destek veriyorsun çok yanlış bir şey yapıyorsun, bak bu yaptığını doğru bulmuyorum’ dedi diyor. Biraz sonra dozajı artırdı ve aynı cümleyi farklı kelimelerle bir daha söyledi diyor. En son dedi ki diyor, ‘Muhsin artık öyle silahlar çıktı ki, iki bin metreden adamı sırtının ortasından vuruyorlar Muhsin, bu hükümete destek vermeyeceksin’ dedi diyor. Numan Kurtulmuş diyor ki, ‘Muhsin Yazıcıoğlu makamdan çıktı ve yüzü kıp kırmızı olmuştu’ diyor. Bir anda nefes alış tarzının değiştiğini anlatıyor. Daha sonra anlatmaya devam eden Numan Kurtulmuş, ‘Muhsin Yazıcıoğlu masadan kalktı, o kişinin yakasını tuttu ve yukarı doğru kaldırdıktan sonra Muhsin Yazıcıoğlu diyor ki, ‘Bana bak lan, biz adamı iki bin metreden sırtının ortasından vurmayız biz adamı 10 santimlik mesafeden gözlerinin içine bakarak alnının ortasından vururuz, defol buradan’ dedi diyor. Olayı Muhsin Yazıcıoğlu Numan Kurtulmuş’a anlatıyor, Numan Kurtulmuş’ta anma töreninde 5 gün önce ayın 25’inde bizim organizasyonumuzda anlatmıştı. Bu bir adamlığın, bu bir duruşun, bu bir dava adamlığı şuurunun öyküsü. Nerede bir şehadet duysam, vatanın ve memleketin birliği ve beraberliğini duysam hep aklıma Muhsin Yazıcıoğlu geliyor” diye konuştu.





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