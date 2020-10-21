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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yaylalardan dönüşler başladı

Yaylalardan dönüşler başladı

Boğa ve inek sürüleri detay

Büyükbaş Hayvan Hayvan Irak 

-Köpekleri seven çoban detay
-Koyun sürüleri detay
-Vatandaş röp.

( ORDU ) ORDU

- Karadeniz yaylalarından çobanların dönüşleri başladı.
Ordu'nun en önemli yaylalarından birisi olan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndan havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yaylacıların dönüşleri hızlandı. Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 77 Obası bulunan Çambaşı Yaylası'nda küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri karayolundan sürüleriyle birlikte kışı geçirecekleri bölgelere gitmeye başladı.
Havaların soğumasıyla birlikte yayladan dönüşlerin başladığını söyleyen Yahya Şentürk, “Güzel bir yayla sezonunu daha geride bıraktık. Yaylada havalar soğuduğu otların kalmadığı için kışı geçireceğimiz bölgeye gidiyoruz” dedi.
(MU-SLH-Y)
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