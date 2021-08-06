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Yaylalarda çıkan yangınlar korku dolu anlar yaşattı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaylalarda çıkan yangınlar korku dolu anlar yaşattı

Yaylalarda çıkan yangınlar korku dolu anlar yaşattı

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde çam ağaçlarının yanması

Su Yangın Yangına Müdahale 

-Yoğun rüzgar ve duman
-Vatandaşların yangına müdahalesi ve yoğun duman

( MERSİN )- Yayla olarak kullanılan Küçükfındık ve Şahna Mahallelerinde çıkan 2 ayrı yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı yayla köylerinde çıkan yangınlar paniğe neden oldu. Yayla olarak da kullanılan Küçükfındık ve Şahna Mahallelerinde elektrik tellerinden çıktığı sanılan her 2 yangında vatandaşların çabasıyla büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükfındık Mahallesinde mahalle arasında yangın çıktı. Ara sokaktaki kuru otlar ve çam ağaçlarıyla kaplı alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar evlerinden çektikleri hortumlarla yangına müdahalede bulundu. Yoğun duman ve alevler sebebiyle zaman zamanda panik yaşandı. Bir süre sonra vatandaşların müdahalesi sonuç verdi. Şahna Mahallesinde de kuru otlarla kaplı alanda çıkan yangın köyde hazır bekletilen ilaç tankerlerinden su sıkılarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri ise yangın çıkan alanlarda soğutma çalışması başlattı. (HSY-
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