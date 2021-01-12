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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Yaylalar kara hasret kaldı

Yaylalar kara hasret kaldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Batmış yaylası

İsaf Kış Mevsimi Kar Yağışı Hayvan 

-Yaylada kısmen aralıklarla bulunan ince kar tabakası
-Hayvanları su içtiği kısmen buz tuttan yalaklar
-Yöre sakini ile röp

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ın Reşadiye içesine bağlı Batmış yaylası kuraklık nedeni ile kara hasret kaldı. Türkiye’nin doğusunda kış etkisini gösterirken diğer bölgelerde kuraklık endişesi yaşanıyor. Tokat'ta kış mevsiminde karlı kaplı olan yaylalar ise beyaz örtüye hasret kaldı. Reşadiye ilçesinde bulunan Batmış yaylası en kurak dönemini geçiriyor. Yer yer ince kar tabaksının olduğu yaylada hayvanları sulamada kullanılan yalaklar soğuk havanın etkisi ile kısmen donmuş durumda. Yaylada çeşmelerden akan sular ise kuraklık nedeni ile her geçen gün azalıyor. Kar yok denecek kadar az Çamlıkaya köyü sakinlerinden Ahmet Çakmak, yaz-kış doğasıyla misafirlerini ağırlayan Batmış yaylasının en kurak dönemini yaşadığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl kar yağışı nedeni ile araçla zor çıkılan yaylaya bu sene zorlanmadan çıktıklarını belirten Çakmak, “Yaylamızda kış mevsiminde 2 metreye yakın kar olurdu. Aracımızla bu mevsimde yaylaya çıkamazdık. Doğanın değişmesinden dolayı burada yok denecek kadar az bir kar var” diye konuştu.
(EÇ-GF-Y)
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