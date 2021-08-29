Yayladaki evde çıkan yangın korkuttu

-Ekiplerin müdahale etmesi

-Yangından detaylar

-Ekiplerden detay



( SAKARYA )- Alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı SAKARYA



- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Keremali Yaylası içerisinde bulunan bir evde yangın çıktı. Alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Akyazı ilçesi Keremali Yaylası’nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet H.’ye ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi Güzlek Mahalle Muhtarlığı ve vatandaşlar yaptı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin ormana sıçramaması için seferber olan itfaiye erlerine SAKTİM ekipleri de destek verdi. Ekipler ve vatandaşın da desteği ile yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (AY-BCT-

