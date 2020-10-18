Yaylada çıkan yangında 5 ev böyle küle döndü



- Trabzon’un Vakfıkebir ilçesine bağlı Taşbuğazı Yaylasında meydana gelen yangında 5 ev yanarak kül olurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, Taşbuğazı Yaylasında, sabah saatlerinde bir evde baca tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede diğer evlere sıçrayan yangına ilk olarak çevredekiler müdahale ederken yangın sonucu evler kullanılmaz hale geldi. Yanan evlerin Tarlacık Mahallesi muhtarı Levent Kamiloğlu ve ailesine ait olduğu öğrenilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (BK



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