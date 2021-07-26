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Yayla yolunda kaza: 6 çocuk yaralı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yayla yolunda kaza: 6 çocuk yaralı

Yayla yolunda kaza: 6 çocuk yaralı

hastane detay

Hastane Operasyon Güvenlik Güçleri Sağlık Ekipleri 

-yaralıların hastaneye sevk edilmesi
-kaza yapan araç

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaylaya giden ailenin içinde bulunduğu araç bahçeye uçtu. Kazada 6 çocuk yaralandı.Gaziantep’in İslahiye ilçesi merkezine 20 kilometre mesafede bulunan kırsal Tandır Mahallesi'nde havaların sıcak olmasından dolayı yaylaya çıkmak isteyen ailenin içinde bulunduğu Ökkeş Ç. yönetimindeki 79 AJ 374 plakalı Fiat marka araç, yoldan çıkarak yol kenarında bulunan bahçedeki ağaçlara çarptı. Kazada araçta bulunan 2‘si yetişkin 8 kişiden İdal G. (12), Betül G. (12), Büşra G. (17), Umut D. (12), Medine D. (12) ve Recep Ç. (4) yaralandı. Yaralı çocuklar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kurtarma operasyonu esnasında bir ağaca yaşlanmış haldeki araç ise halat yardımıyla sabitlenerek uçuruma yuvarlanması önlendi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, olay yerinde güvenlik güçleri inceleme yaptı.
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