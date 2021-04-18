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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Yayla evinin davetsiz misafirleri kamerada

Yayla evinin davetsiz misafirleri kamerada

Yabani hayvanların çekilmiş cep telefonu görüntüsü

( ARTVİN ) ARTVİN

Sosyal Medya Davetsiz Misafir Yabani Hayvanlar Cep Telefonu Hayvanat Bahçesi 


- Artvin'de yayla evinden görüntülenen ayı, vaşak ve sincap belgesellik görüntüler sundu. Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyündeki, bin 950 rakımda yer alan turistlik yayla evlerinin yakınlarına kadar gelen nesli tükenmekte olan iki vaşak, ayı ve sincap işletme sahibi tarafından görüntülendi. Etrafı ormanlıklarla kaplı doğal yaşamla iç içe yer alan yayla evinde aynı gün içinde, hayvanat bahçesini aratmayan görüntüler kaydedildi. Baharın gelmesiyle bakım için işletmesine giden Çetin Tugay, çektiği bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yiyecek aramak için etrafta gezindiği tahmin edilen yabani hayvanların sürekli bu bölgelerde bulunduklarını ifade eden işletme sahibi Çetin Tugay, “burası doğa harikası bir yer. Burada her türlü hayvana rastlamak mümkün. Bugün ayı, vaşak, sincap gördüm ama tilki, çakal gibi hayvanlarda sürekli işletmemizin etrafına geliyor. Bazen yiyecek bulmak için tesis yakınlarına kadar sokuluyorlar “ifadelerine yer verdi. (AG-EK
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