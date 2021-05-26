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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yayla evinde çıkan yangın kokuttu

Yayla evinde çıkan yangın kokuttu

yangından görüntüler

( ARDAHAN ) ARDAHAN

İtfaiye Aracı Uttu Trol 


- Ardahan’ın Göle ilçesinde yaylada çıkan yargı korkuya neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Göle ilçesine bağlı Samandöken köyü yaylasında İbrahim Akkoyunlu’ya ait yayla evinin çatısında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaylada bulunan vatandaşların müdahale ettiği yangın tüm çatıyı sardı. Göle Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında çatı kullanılamaz hale geldi. (YG-AT)
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