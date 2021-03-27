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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi

Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi

kepçenin görüntüsü

Yıkım Gerginliği Jandarma Urus Suç Duyurusu Memur 

-muhtarın kepçenin önüne geçmesi
-elini bileni götürmesi
-jandarmanın müdahalesi
-jandarmanın silahı alması
-yaşanan gerginlik muhtarın kepçenin önüne geçmesi
-detaylar

( ANTALYA -TEKRAR)- Kepçenin karşısına geçip elini beline atan muhtarın silahı jandarma tarafından alındı ANTALYA

- Yayla evlerinin yıkımı için gelen Manavgat Belediyesi yıkım ekibinin karşısına geçip elini belindeki silaha götüren muhtar jandarma tarafından engellendi.Muhtar Ceylan’ın silahına davrandığını gören jandarma ekipleri, muhtarın elinden aldığı silaha el koydu.Manavgat Kızıldağ Mahallesinde Manavgat Belediyesi yıkım ekipleriyle Kızıldağ Mahalle Muhtarı başta olmak üzere bazı mahalle sakinleri arasında yıkım gerginliği yaşandı. Kızıldağ Mahallesi Topalceviz mevkiinde bulunan yayla evlerinin CİMER'e yapılan şikayet üzerine yıkmaya gelen ekiplerle, mahalle sakinleri arasında yaşanan gerginlik jandarma ekiplerinin anında müdahalesi sonucunda büyümeden önlendi. Yaşanan olayların ardından Manavgat Belediyesi tarafından, Kızıldağ Muhalle Muhtarı Mehmet Ceylan hakkında belediye görevlilerini engellemek ve silah çekmek suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Öte yandan, Muhtar Ceylan hakkında görevli memura silahlı tehditten işlem yapıldığı öğrenildi.
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