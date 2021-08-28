Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, restorana girmesini demirler önledi

-Kazaya karışan araçtan görüntü

-Restoranın demir parmaklıklarından görüntü

-Otomobilin çekiciye yüklenmesi

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, yol kenarındaki restoranın önünde bulunan demir korkuluklara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü, burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Şehitler Caddesi ve Şehit Hamdi Pekçalışkan Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze A. idaresindeki 41 AFT 211 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, bir anda önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan otomobil, yol kenarında bulunan restoranın demir korkuluklara çarptı. Otomobilin restorana girmesini demir korkuluklar önlerken, Gamze A. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

