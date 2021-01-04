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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yaya köprüsündeki otomobili görenler şaşkına döndü

Yaya köprüsündeki otomobili görenler şaşkına döndü

Sürücünün ileri geri yaparak köprüden geçmeye çalışması (cep telefonu)

Bisiklet Cep Telefonu 

-Köprüden detay
-Yaya ile röportaj

( KONYA ) KONYA

- Konya’da bir otomobil sürücüsü, asma yaya köprüsünden otomobiliyle geçmeye çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülediği olayda, otomobil yaya köprüsünden geçmeyi denedi ancak gerekli manevra alanını bulamayınca geri geri indi. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Ankara Caddesi Ayakkabıcılar Sitesi önünde bulunan asma yaya köprüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası ve ismi henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü, kısıtlama olduğu saatlerde otomobiliyle asma yaya köprüsünden geçmeye çalıştı. Sürücünün sadece motosiklet, bisiklet ve yayaların kullandığı köprüden geçmeye çalıştığı anlar ise bunu fark eden başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuna kaydedildi. Sürücünün ne kadar süre köprüden geçmeye çalıştığı bilinmezken, görüntülerde, otomobil sürücüsünün ileri geri giderek köprüden geçmeye çalışması, daha sonra aracın geri geri köprüden inişi yer alıyor. Yaya köprüsünü kullanan bir vatandaş ise, asma yaya köprüsünden şimdiye kadar hiç araba geçtiğini görmediğini ve akıllara zarar bir görüntü olduğunu söyledi.

Görüntüleri telefondan izlediğini belirten Yakut, "Hiç görmedim ben ama gören de varsa bilmiyorum. Akla mantığa sığmayan bir şey. İnsanların geçtiği yerden geçince çok mu iyi olacak. İnsanlar şimdi kafayı yemeye başladı" dedi.
(RÇ-FM-
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