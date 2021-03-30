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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yaya geçitlerinde ‘kırmızı çizgi’ dönemi başladı

Yaya geçitlerinde ‘kırmızı çizgi’ dönemi başladı

Broşürlerin dağıtılması

Farkındalık Alabalık Öğrenciler Trafik Kuralı Hassasiyet 

-Çocuklardan detay
-Yaya geçidine kırmızı çizgi çizilmesi
-Sürücülerin bilgilendirilmesi
-Vali yardımcısı röportaj
-Sürücü ile röportaj
-detaylar

( ERZURUM )- Erzurum’da yaya geçitlerine ‘kırmızı çizgi’ uygulaması ERZURUM

- Erzurum’da yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla yaya geçitlerine kırmızı şerit çizildi. Erzurum Emniyet ekipleri tarafından durdurulan vatandaşlara ise bilgi verilerek broşür dağıtıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında Erzurum’un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde ışıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadaki şeritler kırmızıya boyandı. Etkinliğe, Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AFAD Müdürü Selahattin Karsli, ilk ve ortaokul öğrencileri katıldı.
Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek uygulamanın ardından yaptığı açıklamada, “Bugün İçişleri Bakanlığımız tarafından bütün yurt genelinde aynı anda uygulanan bir projeye şahitlik ettik. ‘Yaya önceliğimiz’ sloganına dikkat çekmek için tüm yurt genelinde bir uygulama yaptık. Bu durum sadece medeniyet değil bir trafik kuralıdır. Yayalarımıza öncelik vermemiz modern olmanın, medeni olmanın, çağdaş olmanın en gereklilerinden bir tanesidir. Böyle yaparak hem yaya güvenliğini sağlamış oluruz hem de bir insan olarak, sorumlu bir yurttaş olarak gerekli hassasiyeti sağlamış oluruz. Bunu ortaya koymak amacıyla bütün kamu kurum temsilcileriyle sahada bu uygulamayı gerçekleştirdik. Bundan sonra ki süreçte de uygulama inşallah gereken sonucu etkin bir şekilde verecektir. Uygar ülke görüntüsünü sergilemiş olacağız” diye konuştu.
Uygulamanın anlamlı olduğunu ifade eden araç sürücüleri, “Güzel bir uygulama. Caddede, kalabalık şehirlerde, trafiğin yoğun olduğu yerlerde yayalar mağdur oluyor. Dikkat etmek gerekiyor, yayalara öncelik vermek gerekiyor” şeklinde konuştu.
Protokol tarafından yaya geçitleri kırmızıya boyandıktan sonra trafikte durdurulan araç sürücülerine bilgi verilerek broşür dağıtıldı.
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