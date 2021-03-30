-Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un gelişinden detaylar

-Kampanya için toplanan çocuklardan detaylar

-Yaya geçitinin kırmızıya boyanmasından detaylar

-Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklamaları

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR )- ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ projesi Eskişehir’de hayata geçirildi- İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy:- “Yaya ölümlerinde 1 yıl içinde yüzde 22 oranında azalma sağladık” ESKİŞEHİR



- İçişleri Bakanlığı ve Valilikler tarafından ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ sloganıyla halka duyurulan ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ projesi kapsamında 81 ilde yaya geçidini kırmızıya boyama çalışmaları Eskişehir’de de İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy’un katılımıyla gerçekleşti. Trafik kazalarındaki ölümleri azaltmak maksadıyla ilk olarak 2018 yılında trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde yayaya geçiş üstünlüğü verilerek başlatılan kampanyalar farkındalığı artırma çalışmalarıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ’30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz’ paylaşımıyla birlikte yayalara geçiş üstünlüğü farkındalığına dikkat çekmek amacıyla yurt genelinde yaya geçitleri kırmızıya boyandı. Eskişehir’de ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ projesi İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çocukların katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yayalara ve araç sürücülerine farkındalık amaçlı el broşürlerinin dağıtıldığı programda, çocuklara yelek, şapka ve kırmızı düdük dağıtıldı. “Yaya ölümlerinde 1 yıl içinde yüzde 22 oranında azalma sağladık” Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Erol Ayyıldız, çocuklarla birlikte yaya geçitlerini kırmızıya boyadıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy şu ifadeleri kullandı: “Hepinizin bildiği gibi İçişleri Bakanlığı olarak son yıllarda insan odaklı etkinliklerimizi yoğunlaştırmaya ve farkındalığı artırarak destekleri almaya çalışıyoruz. Bugün yaptığımız kampanyanın adını, ‘Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz’ olarak belirledik. Hepiniz bildiği gibi trafikte ülkemize yakışmayan ağır kayıplar verdiğimiz yıllardan geliyoruz. Avrupa Birliği ortalama kayıtlarının üzerinde kayıplarımız oluyordu. 2017 yılında trafik kazalarında kaybettiğimiz can sayısı 7 bin 400 kişiydi. O yıldan bugüne kadar değerli bakanımızın öncülüğünde yürüttüğümüz projeler, çalışmalar ve kampanyalarla; basın, halkımızın desteğiyle ve yoğun denetimlerle bu sayıyı 4 bin 866’ya kadar indirdik. 2020 yılı itibariyle sayı budur. Bundan sonra da aynı hassasiyetle devam ederek Avrupa Birliği ortalamalarının altına indirmeyi hedefliyoruz. 2018 yılı Ekim ayında meclisimizin kabul ettiği kanunla, trafik işaretlerinin ve ışıklarının olmadığı yaya geçitlerinde, yayaya öncelik kuralı getirildi.

Bunun üzerine 2019 yılının Şubat ayında bir ‘Öncelik Yayanın’ kampanyası başlattık. O günden şimdiye kadar da yaya ölümlerinde 1 yıl içinde yüzde 22 oranında azalma sağladık. Bugün tekrar bu kampanyamıza dikkatleri çekmek ve sizlerin de destekleriyle halkımızın bu alandaki farkındalığını artırmak istiyoruz. İnsana saygımızın en güzel uygulama örneklerinden biri olduğuna inandığımız yaya geçitlerinde, yayalara öncelik verme kuralımızı hatırlatmak üzere bugün ‘Yaya Geçitleri Kırmızı Çizgimizdir’ diyerek kampanyamızı toplumumuza hatırlatmayı amaç edindik.”



loading...