Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı

Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı

Tokat'ta yaya geçidini kullanan kedi

Köpek Kırmızı Işık Osmanpaşa Yaya Geçidi Hayvan 

-MOBESE kameralarına yansıyan görüntüler
-Görüntüleri izleyenlere röportaj
-Detay

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen kedi o anları MOBESE kameralarına yansıdı. Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı Niksar yolu kavşağında kırmızı ışıkta araç trafiğinin durmasıyla birlikte yayalara yeşil ışık yandı. Yayalarla birlikte yolun karşısına geçmek için ilerleyen kedinin o anları ise MOBESE kameralarına yansıdı. Yolun karşısına yaya geçidini kullanarak geçen kedinin görüntüsünü izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balıkçı Hamza Daldal, yaya geçidini kullanan kedinin insanlara örnek olmasını dileyerek, “Yaya geçidini kullanan kedi ve köpeklere burada denk geliyoruz. Yani hayvanlar ışığa mı bakıyor? İnsanlar geçerken mi geçiyor? Bilemiyorum ama yaya geçidini kullanıyorlar. İnsanlar örnek olacak görüntüler” dedi.
MOBESE kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen Hilal Yıldırım ise yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, “Benimde kedilerim var, kedileri çok seviyorum. Çok akıllı hayvanlar. Yaya geçidini kullanması bunun bir örneği. İnsanlar bu şekilde örnek olması gerekiyor. İçişleri Bakanımız yaya geçidinin kullanılması için bir kampanya başattı onun arifesinde böyle bir görüntünün yaşanması güzel bir olay oldu. İnsanlara yaya geçidini kullanmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement