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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı

Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı

Yaralı adamdan görüntü

Acil Servis İlk Müdahale Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Yaya Geçidi 

-ambulansa bindirilme görüntüsü
-otomobilden görüntü
-bisikletten görüntü
-yaşlı adamın gözlüğünden görüntü

( DÜZCE )- Kısıtlamada yol servisine giden sürücü, yaşlı adama çarptı- Kaza sonrasında yaşlı adamın bisikleti 50 metre savruldu DÜZCE

- Düzce Bahçeşehir Bağlantı yolunda yaya geçidinden bisikleti ile geçmeye çalışan yaşlı adama, yol servisine giden otomobil çarptı. Kazada, bisiklet sürücüsü yaşlı adam yaralandı. Kaza Düzce Bahçeşehir Bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahçeşehir Bağlantı yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 56 yaşındaki Ümit B.’ye, Bahçeşehir bağlantı yolundan Düzce istikametine doğru seyir halinde olan ve yol yardıma gittiği öğrenilen Ferdi A. idaresindeki 34 RKB 94 plakalı Opel marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü Ümit B. havada taklalar atarak, yaklaşık 50 metre ileriye savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin, yaralı bisiklet sürücüsü Ümit B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kısa süreliğine tek şeritten verilen yol, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken, sürücü Ferdi A. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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