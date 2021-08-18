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Yaya geçidinde kaza: 2 yaralı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yaya geçidinde kaza: 2 yaralı

Yaya geçidinde kaza: 2 yaralı

Edirne'de yaya geçidinde kaza

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Altın Gözaltı Yaya Geçidi 

-Kazanın yaşandığı yaya geçinde görüntü
-Genel detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza, Edirne merkez Talatpaşa Caddesi Aşiyan Bayırı’nın olduğu yerde yaya geçidinde meydana geldi. M. K. ile yanındaki M. G. O., yolun karşısına geçmek istediği sırada Ç. G. yönetimindeki 22 AAP 175 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi yola savrularak yaralandı. kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MB-
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