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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
-Yaya geçidinde çarptı, metrelerce sürükledi

-Yaya geçidinde çarptı, metrelerce sürükledi

-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

Kamera Güvenlik Kamerası Yaya Geçidi 

--ARABANIN ÇARPTIĞI YAYA GEÇİDİ DETAY

( SİVAS ) Yaya geçidinde çarptı, metrelerce sürükledi-Sivas’ta yaya geçidini kullanan vatandaşa otomobil çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı SİVAS

- Sivas’ta yaya geçidini kullanan vatandaşa otomobil çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza Mevlana mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak karşı kaldırıma geçmek isteyen bir vatandaşa otomobil çarptı. Vatandaş çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre sürüklendi. Yaralanan vatandaşın yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (MK-GF-
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