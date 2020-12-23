Yaya çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı

-Genel Detaylar



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep’te aracıyla bir yaya çarparak yayanın ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan araç sürücüsü, polisler tarafından yakalandı. Sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu-Adliye kaşağı üzerinde kamyonetiyle bir yayaya çarparak yayanın ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan M.K., 4 gün süren incelemelerin ardından yakalandı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AD-SD-



loading...