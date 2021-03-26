Yavuzeli’ni dolu vurdu



- Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde dolu yağdı, tarım arazilerinde küçük çaplı hasar oluştu. Yavuzeli ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan mercimek büyüklüğünde dolu yağışı 5 dakika sürdü. Dolu yağışı nedeniyle çok sayıda araçta ve tarım arazilerinde küçük çaplı hasara neden oldu. Tarım araziler dolunun ardından ise sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar dolu ve yağmurdan kurtulmak için saklanacak yerler aramaya çalışırken, yollarda su birikintileri oluştu. Meteoroloji yetkilileri ise dolu ve yağmur konusunda vatandaşları uyardı.



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