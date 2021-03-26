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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Yavuzeli’ni dolu vurdu

Yavuzeli’ni dolu vurdu

Dolu ve yağmur yağışından detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Sağanak Yağış Tarım Dolu Yağışı 


- Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde dolu yağdı, tarım arazilerinde küçük çaplı hasar oluştu. Yavuzeli ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan mercimek büyüklüğünde dolu yağışı 5 dakika sürdü. Dolu yağışı nedeniyle çok sayıda araçta ve tarım arazilerinde küçük çaplı hasara neden oldu. Tarım araziler dolunun ardından ise sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar dolu ve yağmurdan kurtulmak için saklanacak yerler aramaya çalışırken, yollarda su birikintileri oluştu. Meteoroloji yetkilileri ise dolu ve yağmur konusunda vatandaşları uyardı.
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