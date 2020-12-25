Yavuzeli'nde don tarım arazilerini vurdu

-donan çeşmeden görüntüler

-don olayının yaşandığı tarım arazileri ve çimlerden görüntüler

-detay görüntüler



( GAZİANTEP )- Camlar buz tuttu, sular dondu GAZİANTEP



- Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde günlerdir etkili olan soğuk hava dona neden oldu. İlçede park halinde bulunan araçların camları, sular, tarım arazileri ve çimler buz tuttu.Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde son günlerde etkili olan soğuk hava don olaylarını beraberinde getirdi. Özellikle 2020 yılının son günlerinde etkili olan ve gece saatlerinde eksi dereceleri bulan soğuk hava, ilçe merkezindeki bazı çeşmeler ile su birikintilerinin donmasına neden oldu. İlçede yaşanan don olayı nedeniyle araçların camları buz tutarken, karayolları da buz golüne dönünce küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.Don olayı nedeniyle tarım arazileri ve çimlerde de buzlanma meydana geldi.



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