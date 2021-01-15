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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yavru köpekler donmaktan kurtarıldı

Yavru köpekler donmaktan kurtarıldı

hayvanlardan görüntü

Yavru Köpek Uyuşturucu Yavru Köpekler Yağan Kar Yağışı 

-ekiplerden görüntü
-yemleme çalışması
-röportaj
-detaylar

( BURSA )- Uludağ’ın can dostlarına Osmangazi’den şefkat eli- Sahipsiz köpekler beslendi BURSA

- Osmangazi Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı Uludağ’da donmak üzere olan 6 yavru köpeğin hayatını kurtardı. Belediye ekipleri, ayrıca kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz köpekleri de kuru ve yaş mamalar ile besledi. Uludağ’da devam eden yoğun kar yağışı en çok bölgedeki sahipsiz hayvanları etkiledi. Bölgedeki can dostların imdadına ise Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yetişti. Ekipler, kar dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları beslerken, bölgede soğuktan donmak üzere olan 6 yavru köpeğin de hayatını kurtardı. Kış dönemindeki zorlu hava şartlarında hayatlarını sürdüremeyecek olan yavru köpekleri ve annelerini alan ekipler, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürdü. Yavru köpekler kış aylarını barınakta geçirecek ve havaların güzelleşmesinin ardından tekrar doğal hayatlarına geri bırakılacak. Ekipler ayrıca, araba çarpması sonucu bacağından yaralanan bir köpeği de uyuşturucu iğne kullanarak yakaladı. Yaralı köpeğe serum takarak sedyeye alan ekipler, can dostu tedavi etmek için Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürdü. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kar dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan köpekleri de elleriyle besledi. Oteller bölgesine kadar çıkan ve yol üzerinde Osmangazi Belediyesi tarafından yerleştirilen beş farklı noktadaki beslenme odaklarına kuru mama bırakan ekipler, yol boyunca gördükleri köpekleri de besledi. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir, yaptığı açıklamada, “Yaz döneminde piknik yapmaya gelen vatandaşlarımızın verdiği yiyecekler ile karınları doyan sahipsiz köpekler, kış aylarında yağan kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bölgedeki köpeklerin aç kalmamaları için düzenli olarak besleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yol boyunca yer alan beslenme odaklarımıza da kuru mama bırakıyoruz. Kış döneminde hayata kalmakta zorlanan yavru ve hasta köpekleri de Sahipsiz Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürerek bakıma alıyoruz” dedi.

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