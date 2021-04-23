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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yavru kedinin sıkıştığı yeri kedi sesi açarak buldular

Yavru kedinin sıkıştığı yeri kedi sesi açarak buldular

İtfaiye ekiplerinin kedi sesi açarak yavru kediyi bulma çalışmaları

Mahsur Kaldı Allah Yavru Kedi Cep Telefonu Irak 

-Ekiplerin dış cepheyi kesmeleri
-Kedinin kurtulması
-Annenin yavrusunu götürmesi
-Vatandaş ile röportaj
-Genel ve detay

( KOCAELİ )- Binanın dış cephe boşluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı- Kurtulan yavrusunu kaptığı gibi götürdü KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir binanın dış cephe boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, cep telefonundan kedi sesi açarak yerini tespit eden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtulan yavru kedi, annesi tarafından götürüldü.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 603 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binada oturan vatandaşlar, bina yakınlarında bir yavru kedi sesi duydu. Ertesi gün yine aynı sesi duyan vatandaşlar, kedinin bir yerde mahsur kaldığını düşünerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, telefondan kedi sesi açarak, kedinin sıkıştığı yeri bulmaya çalıştı. Daha sonra kedinin binanın dış cephe boşluğunda sıkıştığını tespit eden ekipler, yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede kurtarılarak annesinin yanına bırakıldı. Anne kedi ise, 2 gündür mahsur kaldıktan sonra kurtulan yavrusunu ensesinden tutarak olay yerinden hızla uzaklaştı.“İyi ki itfaiyemiz var”2 gündür kedinin orada olduğunu fark ettiklerini ve itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirten Aytaç Ayhan, “Aşırı ses yapıyordu, sahurda ses, gece ses, gündüz ses. Biz de o şekilde fark ettik. Allah bin kere razı olsun, itfaiye ekipleri geldiler, aldılar. Ben tahmin etmiyordum. İtfaiyeyi aradığımızda ‘Kuş bile düşse geleceğiz’ dediler. O yüzden iyi ki itfaiyemiz var. Biz kesip kurtarmaya çalışacaktık. Mahalle sakinlerimiz yanlış anlar diye itfaiye ekiplerine söyledik. Allah onlardan bin kere razı olsun. Oraya nasıl girdiğini bilmiyorum. Anne yavruyu aldıktan sonra tekrar bir yere girdi. İnşallah bir şey olmaz. Ama kavuşmalarına çok sevindim” dedi.

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