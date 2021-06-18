Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Yavru kedi, sıkıştığı otomobilden kurtarıldı

Yavru kedi, sıkıştığı otomobilden kurtarıldı

yavru kediyi çıkarma müdahaleleri

Bild Yavru Kedi 

-kedinin çıkarılması
-doğal ortamına salınması

( BURDUR ) BURDUR

- Bucak Konak Mahallesi’nde otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde park halindeki bir aracın motoruna yavru kedi girdi. Otomobil sürücüsü motor kısmından gelen kedi sesini fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Otomobilden güçlükle çıkarıldıktan sonra karton bir kutu içerisine alınan yavru kedi daha sonra doğal ortamına salındı.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement