Yavru keçisi komşusu tarafından tüfekle telef edildi

- Olay yeri detayları

- Telef edilen keçinin sahibi Saki Dizlek’in açıklamaları



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen D.D. isimli bir vatandaş, komşusunun yavru keçilerine tüfekle ateş etti. Olayda bir yavru keçi telef olurken, iki keçi ise yaralandı. Şüpheli D.D. olay yerine gelen jandarma ekibine de mukavemette bulunmaya yeltendiği öğrenilen zanlı jandarma ekiplerine teslim oldu. Bir yavru keçisi telef olan ve tüfekten çıkan saçmalarla iki keçisi de yaralanan Saki Dizlek, muhabirimize yaptığı açıklamada daha öncede köpeğinin hunharca katlediğini, ondan öncesinde de iki atının tuhaf bir şekilde telef edildiğini anlattı. Daha önceki kayıplarının failinin kesinlik kazanmadığını ancak bu kez keçilerine saldıranın D.D. isimli akli dengesi yerinde olmayan komşusu olduğunu iddia eden Dizlek, saldırgan komşusundan şikayetçi olduğunu söyledi.



Olayın yaşandığı yerin bir restoranın çok yakınında olduğuna dikkat çeken Saki Dizlek, yaşanılan olay sırasında tüfekten çıkan saçmaların restorandaki hiçbir şeyden haberi olmayan müşterilere isabet etmemesini ise büyük bir şans olarak nitelendirdi. (SS-EME-

