Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Yavru keçisi komşusu tarafından tüfekle telef edildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Yavru keçisi komşusu tarafından tüfekle telef edildi

Yavru keçisi komşusu tarafından tüfekle telef edildi

Katledilen keçiye ait fotoğraf

Jandarma Muhabir Keçi Gesi Yelten 

- Olay yeri detayları
- Telef edilen keçinin sahibi Saki Dizlek’in açıklamaları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen D.D. isimli bir vatandaş, komşusunun yavru keçilerine tüfekle ateş etti. Olayda bir yavru keçi telef olurken, iki keçi ise yaralandı. Şüpheli D.D. olay yerine gelen jandarma ekibine de mukavemette bulunmaya yeltendiği öğrenilen zanlı jandarma ekiplerine teslim oldu. Bir yavru keçisi telef olan ve tüfekten çıkan saçmalarla iki keçisi de yaralanan Saki Dizlek, muhabirimize yaptığı açıklamada daha öncede köpeğinin hunharca katlediğini, ondan öncesinde de iki atının tuhaf bir şekilde telef edildiğini anlattı. Daha önceki kayıplarının failinin kesinlik kazanmadığını ancak bu kez keçilerine saldıranın D.D. isimli akli dengesi yerinde olmayan komşusu olduğunu iddia eden Dizlek, saldırgan komşusundan şikayetçi olduğunu söyledi.

Olayın yaşandığı yerin bir restoranın çok yakınında olduğuna dikkat çeken Saki Dizlek, yaşanılan olay sırasında tüfekten çıkan saçmaların restorandaki hiçbir şeyden haberi olmayan müşterilere isabet etmemesini ise büyük bir şans olarak nitelendirdi. (SS-EME-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı