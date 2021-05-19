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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yavru kargalar ile kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yavru kargalar ile kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye aracından ve çalışmalardan görüntü

Mahsur Kaldı Kamera Yavru Kedi Cep Telefonu Yağmur Suyu 

-Yavru kargalardan görüntü
-Karganın yavrularının yanına gelmesi
-Çocuğun yavru kargaları beslemesi
-Mahsur kalan yavru kedinin kurtarılması

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük’te, 4 katlı binanın duvarı ile yağmur suyu gider borusu arasındaki yuvadan düşmeye başlayan karga yavruları ile ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Kurtuluş Mahallesi Erdem Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın çatı duvarı ile yağmur suyu gider borusu arasında bulunan yuvadan düşen karga yavrusunu görenler bahçeye koştu. Bina sakinleri, yara almadan kurtulan karga yavrusunu kutuya koyarken diğer yavruların düşmemesi için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla ulaştığı yuvadaki diğer yavruları kutuya koyup aşağıya indirdi. Kutudaki 6 karga yavrusunun beslenmeleri yapıldıktan sonra çatının balkonuna bırakıldı. Bir süre sonra anne karga yavrularının yanına geldi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaylacık mahallesinde ise bir ağaca çıkan yavru kedinin mahsur kaldığını görenlerin ihbarı üzerine itfaiye erleri, yavru kediyi ağaçtan indirdi. (YE-
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