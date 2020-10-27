Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Yavru eşeği bağlayıp göle attılar

Yavru eşeği bağlayıp göle attılar

EŞEĞİN GÖLE ATILMASI

( KARS ) -- Yavru eşeği yıkadıklarını söyleyen şahıslara eziyet ettikleri için idari para cezası verildi KARS

Sosyal Medya Para Cezası Güvenlik Güçleri Harekete Geç 


- Kars’ta Yavru eşeğe eziyet ettikleri iddia edilen iki kişiye para cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, Kars'ın Digor ilçesinde yavru bir eşeği göle atarak yıkadıklarını söyleyen iki kişi bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada ipe bağlanmış yavru eşeğin görüntüleri üzerine harekete geçen güvenlik güçleri iki kişiye idari para cezası verdi. Söz konusu yavru eşek koruma altına alındı. H.Y. ve S.Y isimli şahıslar hakkında 947 TL ceza verildiği öğrenildi. (IÇ-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement