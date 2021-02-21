--DEVE KUŞU YAVRULARININ KARIN ÜZERİNDE GEZMESİNDEN GÖRÜNTÜ

--DEVE KUŞLARINDAN DRONE GÖRÜNTÜSÜ

--Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, röportaj



( BURSA -ÖZEL)- İlk kez karla tanışan üniversiteli deve kuşları kar yedi BURSA



- Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde dünyaya gelen yavru deve kuşları kar yeme yarışı yaptı. Ziraat Fakültesinde 1997 yılında kurulan çiftlikte deve kuşlarının eti, derisi, yumurtası, tüyü üzerine akademik çalışmalar yapılıyor. Deve kuşu üretimi yapılan çiftlikte bu yıl yağan karla birlikte ilk kez karla tanışan yavru deve kuşları, çok lezzetli buldukları kardan yiyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Deve kuşu yavrularının tanesi bin liradan kapışılıyor. Büyük talep olunca deve kuşu yavrusu almak isteyenlere sıra veriliyor. Deve kuşu etinin kolesterol içeriğinin düşük olduğunu belirten Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, "24 yıldır deve kuşu üretimi yapıyoruz. 12 tane damızlık deve kuşumuz var. Bu kuşlardan elde ettiğimiz yumurtalardan kuluçka makinelerinde civciv çıkarıyoruz. Bir deve kuşu yılda 50 defa yumurtluyor. Bu yavrular ilk defa karla tanıştı, çok sevdiler, tadını da beğendiler. Bizim anaç deve kuşu satışımız yok, yumurtaların tanesini 200 liradan, yavrularını ise tanesi bin liradan satmaktayız" dedi.

(BRK-MŞ)



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