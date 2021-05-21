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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Yavaşlayan araçtan inerken ayağı ezildi

Yavaşlayan araçtan inerken ayağı ezildi

OLAY YERİ SICAK GÖRÜNTÜLER

Polis Hastane Cenaze Gesi Sağlık Ekipleri 

-KADININ AMBULANSA BİNDİRİLMESİ VE AMBULANSIN OLAY YERİNDEN AYRILMASI

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde bir bayan araçtan inmeye çalıştığı sırada, dengesini kaybederek araçtan düştü. Düşme sonrası ayakları ezilen bayan tedavi altına alındı. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cenaze evine geldiği öğrenilen Asuman Ö. (49) isimli bayan, yavaşlayan araçtan hızlıca inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek araçtan düştü. Bu sırada aracın tekerlekleri kadının ayaklarının üzerinden geçti. Olay sırasında yaralanan bayana ilk olarak çevredekiler müdahale ederken, kazanın yaşandığı yere çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Ayaklarından yaralanan bayanın sağlık durumumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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