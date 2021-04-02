Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yatarak tek elle motosiklet kullandı, kazaya davetiye çıkardı

Yatarak tek elle motosiklet kullandı, kazaya davetiye çıkardı

- Motosikletin üzerinde uzanarak giden kişi

Sosyal Medya Cep Telefonu Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-- Detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin üzerine yatarak seyreden kişinin tehlikeli yolculuğu, başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İsminin açıklanmasını istemeyen kişi, Fethiye-Antalya kara yolunda, plakasız bir motosikletlinin tehlikeli hareketler yaptığını fark etti. Sürücü, motosikletin üzerine uzanarak kullanan ve trafikte tehlikeli hareketler yapan kişiyi cep telefonuyla görüntüledi. Görüntünün bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Görüntülerde, motosikletin üzerine yatan kişinin şerit değiştirerek trafikte ilerlediği, motosikletin direksiyonunu sağ eliyle tutan kişinin sol elinin de boşta olduğu görünüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement