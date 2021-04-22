Yatak odasındaki bez gardırop “uyuşturucu serası” çıktı

-Gardırobı görmesi

-Gardırobı açması

-İçinden uyuşturucu serası çıkması

-Kenevirlerin görüntüsü

-Şubenin dış görüntüsü



( ADANA )- Adana’da bir eve yapılan baskında yatak odasındaki bez gardırobun uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı- Gardırop serada 10 kök Hint keneviri, 312 gram esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi ADANA



- Adana’da polisin bir eve yaptığı baskında yatak odasındaki bez gardırobun uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Gültepe Mahallesinde bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan polis şahısları bulamazken evde yaptığı aramada yatak odasında bez gardırop içinde uyuşturucu serası oluşturulduğunu tespit etti. Polis uyuşturucu serasından 10 kök Hint Keneviri ve 312 gram esrar ele geçirdi. Zanlıların serada zamanlayıcı, vantilatör, havalandırma fanı, led lamba ve ısı ölçer kullandığını belirledi. Evde ayrıca uyuşturucu satışında kullanılan 2 hassas terazi de ele geçirildi.Olayla ilgili 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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