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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yatağın yorganın içine uyuşturucu gizlemişler

Yatağın yorganın içine uyuşturucu gizlemişler

Evde yapılan aramalardan görüntü

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Narkotik Metamfetamin 

-şahısların emniyetten çıkarılması

( BURSA ) - BURSA

- Bursa’da narkotik polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen iki şüphelinin evine baskın yaptı. Aramalarda yatak, yorgan içleri ve hurçlara saklanmış 1 kilo 55 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, A.T.A. ve M.K. isimli şüpheli şahısların il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte A.T.A. ve M.K. isimli şahısların ikametlerine baskın yaparak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde, yapılan aramalarda yatak, yorgan ve hurçların içerisine gizlenmiş 1 kilo 550 gram sentetik kannabinoid, 150 gram esrar, 60 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan A.T.A. ve M.K. isimli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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