Yatağa mahkum kıza doğum günü sürprizi

-Kendisi için hazırlanan pastaya üflemesi

-Arkadaşlarından Aleyna Eşin konuşması

-Hasta genç kız Arzu Kaya konuşması

-Arzu pasta yemesi detayı

-Arzu’nun doğum güne gelen çocuklardan detay



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan Enver ve Gülşen Kaya çiftinin en büyük kızları olan yatağa mahkum 19 yaşındaki Arzu Kaya için okul arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Vücudunda cilt kanseri, kemik erimesi, başında ur gibi birçok hastalıkla mücadele eden ve doktorların tüm çabalarına rağmen tedavisinde ilerleme kaydedilmeyen Kaya’nın akciğerlerindeki sorundan dolayı yaşadığı nefes alma sıkıntısı nedeniyle evden çıkmayınca okul arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Muş Valiliği ve Malazgirt Kaymakamlığı tarafından Türkiye’nin tam teşekkülü hastanelerinde tedavi ettirilmeye çalışılan fakat tüm çabalara rağmen iyileşemeyerek evinde yatağa mahkum olan Arzu Kaya’nın, Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki okul arkadaşlarından Aleyna Eşin’in organize ettiği sürpriz doğum günü partisinde oldukça duygulu anlar yaşandı.Aleyna Eşin, İzmir’de ikamet eden ‘Gelecek Olalım’ ekibinin lideri Pelin İnkaya ile sosyal medya üzerinden irtibata geçerek Arzu Kaya’nın durumunu iletti. Arzu Kaya’nın varlığından haberdar olan Pelin İnkaya, duruma sessiz kalmayarak genç kıza sürpriz doğum günü dolayısıyla maddi destekte bulundu.Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer’in de yakından takip ettiği Arzu Kaya’ya geçtiğimiz günlerde doğum günü dolayısıyla sürpriz pasta göndermişti. Kontrollü sosyal hayatın başlaması ve okulların açılması üzerine Kaya’nın arkadaşları sürpriz doğum günü partisi için harekete geçti. Doğum günü partisinde konuşan Eşin, “Arkadaşımıza okulda sürpriz yapacaktık fakat o okula gelemeyince biz onun evine gittik. Arzu bizim okulda en çok sevilen kızlardan biridir. Arzu kardeşimizin 1 Mart’ta doğum günüydü, fakat o zamanlar okullar açık değildi. Kaymakam Bey ona doğum günü için pasta göndermişti. O da bizleri çağırdı, fakat pandemi dolayısı ile gidemedik. Arkadaşları olarak gidemeyince Arzu çok üzüldü. Bizde okullar açılır açılmaz İzmir’de ikamet eden ve sosyal sorumluk projelerini yakından takip ettiğimiz ablamız Pelin İnkaya ile sosyal medya üzerinden irtibata geçtik. Ablamızda bizi kırmadı ve tüm masraflarını kendi karşılayarak bize destek verdi. Arzu’nun yüzüne gülücük kattı. Kendisine bizlere yaşattığı bu mutluluk için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Pasta sürprizi ile duygulu anlar yaşayan kanser hastası genç kız, “Kaymakam ağabeycim bana doğum günümde pasta yollamıştı. Bende arkadaşlarımı çağırdım. Okullar kapalı olduğu için arkadaşlarım gelememişti. Ben çok üzülmüştüm. Okullar açılınca arkadaşlarım bana sürpriz hazırlamışlar. Çok mutlu oldum. Ben nefes almakta zorlandığım için evden fazla çıkamıyorum. Ben okula gidemeyince arkadaşlarım benim evime geldiler. Bana çok büyük bir mutluluk yaşattılar. Bana pasta gönderen Pelin İnkaya ablacığıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Arzu Kaya, Pelin İnkaya ile telefonda görüşerek yaşattığı mutluluk için ayrıca teşekkür etti.



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