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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yatağa mahkum kardeşinin malulen emekli olmasını istiyor

Yatağa mahkum kardeşinin malulen emekli olmasını istiyor

Hatice Ok ile röportaj

Hastane Fizik Tedavi Yüksek Tansiyon Beyin Kanaması Kabil 

-Hatice Ok’un kardeşi Abdullah ile ilgilenirken genel ve detay görüntüler

( ADANA -ÖZEL)- Adana’da Hatice Ok adlı kadın, yaklaşık 2 yıl önce beyin kanaması geçirerek yatağa mahkum olan kardeşi Abdullah Ok'a kısıtlı imkanlarına rağmen bakıyor- Hatice Ok, yüzde 93 engelli raporu verilen ve sık sık hastaneye gitmesi gereken kardeşinin malulen emekli olması için yetkililerden yardım bekliyor ADANA

- Adana’da Hatice Ok adlı kadın, yaklaşık 2 yıl önce beyin kanaması geçirerek yatağa mahkum olan kardeşi Abdullah Ok'a kısıtlı imkanlarına rağmen bakıyor. Ok, yüzde 93 engelli raporu verilen kardeşinin malulen emekli olması için yetkililerden yardım bekliyor. Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan Hatice Ok, yaklaşık 2 yıl önce beyin kanaması geçiren ve ardından yatağa mahkum olan 48 yaşındaki erkek kardeşi Abdullah Çalışkan’ın bakımlarını kısıtlı imkanlarına rağmen sürdürmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda 2150 uzun vade gün sayısı bulunan Abdullah Çalışkan'a, geçirdiği beyin kanaması sonrasında heyet tarafından yüzde 93 engelli raporu verildi.
Çalışkan’ın ablası Hatice Ok, kardeşine bakabilmek için malulen emekli olması için devlet büyüklerinden yardım istedi. Bir buçuk yıl önce kardeşinin yüksek tansiyondan dolayı beyin kanaması geçirdiğini belirten Hatice Ok, "4 ay yoğun bakımda yattı kardeşim. Ben üçüncü katta oturuyordum. Kardeşimi fizik tedaviye götürmemiz gerektiği için yanımızda bulunan zemin kattaki daireyi tutmak zorunda kaldı. Emekliliğe başvurumuzu yaptık. Evde bakımı için de aynı şekilde yaptık. Dilekçelerimizi verdik. Eksik evraklar yüzünden 8 aya yakındır bekleme içerisindeyiz" diye konuştu.
Hastanın her ay kulak burun boğaz doktoruna gitmesi gerektiğini söyleyen Ok, "Şu an ben hastamı hiçbir yere götüremiyorum. Hastam fizik tedaviye gidiyordu, şu anda gidemiyor. Kardeşimin sağlık güvencesi olmadığı için doktora, hastaneye ve ilaç masraflarına hiçbir şekilde yetişemiyoruz. Devlet büyüklerimize sesleniyorum, kardeşimin bir an önce malulen emekli olmasını istiyorum" dedi.
(CNK-SO-Y)
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