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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Yaşlılara moral ziyareti

Yaşlılara moral ziyareti

Kızılay Kadın Kolları üyelerinin yaşlıların evlerinde ziyaret etmesi.

-Yaşlıların konuşması.
-Başkan Semra Sarıışık Tozaraydın'ın açıklaması.
-Ziyaretlerden detaylar.

( KÜTAHYA ) -- Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Okmeydanı Mahallesi'nde oturan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara moral ziyaretinde bulundu KÜTAHYA

- Kütahya'da, Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Okmeydanı Mahallesi'nde oturan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara moral ziyaretinde bulundu. Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, mahallelerdeki 65 yaş ve üzerindeki yaşlılara moral ziyaretlerine başladıklarını söyledi.

Mahalle Muhtarı Halil Kandemir eşliğinde yapılan ziyaretler, pandemi kuralları çerçevesinde kapıdan gerçekleştirildi.
Başkan Semra Sarıışık Tozaraydın, "Kızılay Kadın Kolları üyeleri olarak salgından dolayı evlerinde kalan büyüklerimizi ziyaret ederek, bir ihtiyaçlarının olup olamadığını soruyoruz. Büyüklerimiz genel de kendilerine hal hatır sormasını özlemişler. Büyüklerimiz bizlerin ziyaretinden son derece memnun kalıyor. Ziyaretlerimiz diğer mahallelerde de devam edecek" diye konuştu.
65 yaş ve üzeri vatandaşlar da Kızılay Kadın Kolları üyelerine ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti. Ziyaret edilen ev sahiplerine maske takdiminde bulunuldu. (EFE-)
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