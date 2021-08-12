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Yaşlı vatandaşlar botlarla alınıp, sırtlarda taşındılar
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yaşlı vatandaşlar botlarla alınıp, sırtlarda taşındılar

Yaşlı vatandaşlar botlarla alınıp, sırtlarda taşındılar

Sel vuran sokakların görüntüsü

Sel Baskını Sel Felaketi Felaket Sağlık Ekipleri Helikopter 

-Mahsur kalan ailenin çıkartılması
-70 yaşındaki vatandaşın sırtta taşınarak sağlık ekiplerine teslim edilmesi

( KASTAMONU - 2) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde gerçekleşen sel felaketinin ardından mahsur kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmaları devam ederken selden etkilenen sokaklardaki hasar ortaya çıkmaya başladı.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sağanağın ardından Ezine Çayı taşmış ve ilçe merkezi sular altında kalmıştı. Birçok vatandaş selden kurtulmak için binaların yüksek katlarına çıkarak kurtarılmayı beklemişti. Dün geceden itibaren yoğun bir şekilde çalışan ekipler, vatandaşlara birer birer ulaşarak arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmüştü. Sabahın ilk ışıklarının ardından arma kurtarma çalışmalarına havadan helikopter destekleri de eklendi. Hem havadan helikopterle hem de hala su bulunan alanlara botlarla ulaşan ekipler sel baskını nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor. Son olarak botlar ile bir okulda mahsur kalan aileye ulaşan ekipler, aileyi sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra 70 yaşındaki bir vatandaşı sırtında taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. (ÖMR-GY
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