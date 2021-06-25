Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaşlı nüfusun yüzde 90'ı aşılandı

Yaşlı nüfusun yüzde 90'ı aşılandı

Sinop'tan drone görüntüsü

Fabrika Hastane Yaşlı Nüfus Sanayi Bölgeleri Aşılama 

-Vatandaşlardan detaylar
-Röportaj

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'ta yaşlı nüfusun yüzde 90'ına korona virüs aşısı yapıldı. Aşılama oranı en yüksek 10 il arasında yer alan Sinop’ta aşılama süreci hızla devam ediyor. Toplam 216 bin 460 nüfusa sahip kentte İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra mobil ekiplerce organize sanayi bölgelerinde Kovid-19 aşısı uygulaması sürdürülüyor. Mobil ekiplerin kent genelindeki tüm fabrikalarda aşılama faaliyetlerini sürdürüyor. Kentte yaşlı nüfusun yüzde 90'ı aşılandı. Toplamda ilde 163 bin doz aşı yapıldı. Bunların 101 bini birinci doz, 62 bini de ikinci doz oluşturuyor. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahu Duran konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Toplamda ilimizde 163 bin doz aşı yaptık bugüne kadar. Bunların 101 bini birinci doz, 62 bini de ikinci doz. Bu da hızlı devam ediyor. İlimizde 15 binden fazla günlük aşı kapasitemiz var, randevu kapasitesi. Bunların günlük 3 bin, 4 bin, 2 bin 500 gününe göre aşılama faaliyetlerini yürütüyoruz. Hızlı bir şekilde aşılama yapıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri çok yoğun. 65 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 90’ını aşıladık. Aşı konusunda çok iyi ilerliyoruz" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement