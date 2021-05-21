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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaşlı kartı bahanesiyle vatandaşları 18 bin lira dolandırdı

Yaşlı kartı bahanesiyle vatandaşları 18 bin lira dolandırdı

Adliyeden detaylar

Polis Euro Basın Kartı Akalan Belediye Çalışanı 

-Şüpheli adliyeye getirilirken görüntü
-Detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde dolandırıcı, vatandaşları yaşlı kartı bahanesiyle 12 bin 200 TL ve 600 euro dolandırdı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde kendisini belediye çalışanı olarak tanıtan bir kişi, yaşlı kartı çıkarma bahanesiyle vatandaşları 12 bin 200 TL ve 600 euro alarak dolandırdı. Vatandaşların şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının E.D. isimli şahıs olduğunu belirledi. İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ele geçirilen bin 930 TL müştekiye teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüphelinin üzerinden bir de polis logolu sahte basın kartı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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