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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaşlı kadınları hedef alan dolandırıcılar yakalandı

Yaşlı kadınları hedef alan dolandırıcılar yakalandı

Şüphelilerin emniyet çıkışı

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( İSTANBUL )-Sahte polis dolandırıcılar suçüstü yakalandı İSTANBUL

- İstanbul’da kendilerini polis süsü vererek yaşlı kadınları hedef alan ve onlara 'adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek toplamda 925 bin TL dolandıran şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Maltepe ve Sarıyer’de, kendilerine polis süsü veren şüpheliler, ağlarına düşürdükleri yaşlı kadınları toplamda 925 Bin TL dolandırdı. İlk olay, 23 Şubat 2021 günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi. Maltepe’de yaşayan Neslihan K.'yi (70) arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtıp, “Kimlik bilgileriniz çalındı paranız terör örgütüne aktarılacak paranızı kontrol etmemiz lazım” dedi.
Telefon dolandırıcılarının yalanlarına inanan emekli kadın, hesabındaki 195 bin TL’sini çekip vereceğini söyledi.

Bir şantiyede işçi olarak çalışan dolandırıcılar telefonla konuşurken o sırada konuşmaları duyan başka işçiler durumdan şüphelenip polise haber verdiler. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine Maltepe’de yaşayan Neslihan K.’nın evinin önüne geldiler. Şüpheliler ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ele başı olan O.T (26). tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Diğer iki şüpheli S.D (23) D.S (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, 190 Bin TL Neslihan K.’ya teslim edildi. Suçüstü yakalandılar Diğer olay ise aynı gün Sarıyer’de meydana geldi. Bir başka şüpheliler Zeynep T. (68)’i arayarak kendilerini polis olarak tanıttılar. kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, “Adınız FETÖ soruşturmalarında, hesaplarınız kullanılacak. Bu yüzden hesabınızdaki paraları incelememiz lazım” dedi.
Bunun üzerine telaşa kapılan yaşlı kadın, banka hesabında bulunan 730 Bin TL parayı çekerek teslim etti. Olaydan sonra İzmir'e giden yaşlı kadının telefonları dolandırıcılar tarafından çalmaya devam etti. Bu olaydan şüphelenen Zeynep T. İstanbul’a geri dönüp durumu polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler Zeynep T.’yi arayıp parayı apartmana bırakmalarını ve bir zarfın içine koymalarını, sivil bir polisin gelip onu alacağını söyledi.

Yaşlı kadın içi boş zarfı kapının önüne koydu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ise şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Musa A. (19) ,Abdulvahap A. (21) , ve Mustafa Ö’nün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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