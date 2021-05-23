Yaşlı kadının ‘itfaiye’ talebi yanlış anlaşılınca mahalle karıştı

-Merdivenleri koşarak çıkmaları

-Apartman içerisindeki komşularının panik halleri

-Kapının balyozla kırılması

-İtfaiye erinin komşuları uzaklaştırması

-Sokağa dökülen vatandaşlar

-Balkon ve pencerelerden izleyenler

-Hazır bekletilen ambulans detay

-İtfaiye ekiplerinin normale dönmesi

-Sağlık ekiplerinin apartmandan çıkması

-Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri detay



( ANTALYA -ÖZEL)- Banyoda mahsur kalan yaşlı kadın, havalandırma boşluğundan komşularına ‘itfaiye çağırın’ diye seslendi, evde yangın çıktığını sanan komşuları Antalya itfaiyesini seferber etti- Evin kapısını balyozla kırarak içeriye giren ekipler banyodaki kadını kurtarırken, sokağa dökülen mahalleli olup biteni meraklı gözlerle izledi ANTALYA



- Antalya’da evinin banyosunda mahsur kalınca havalandırma boşluğundan itfaiye talep eden yaşlı kadının sesine kulak veren komşuları, talebi yanlış anlayınca yangın çıktığı yönünde endişeye kapılarak Antalya itfaiyesini seferber etti. Evin kapısını balyozla kırarak içeriye giren ekipler, yanan bir madde olmadığını görünce önce şaşkınlık yaşadı, ardından banyoda kurtarılmayı bekleyen yaşlı kadını kurtardı.Olay, dün 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Sultan Akkaya (65), evinin banyosuna girdiği sırada kapı üzerine kapandı ve kapı kulpu düştü. Akkaya, kulpu takıp kapıyı açmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine Akkaya, havalandırma boşluğundan komşularına ‘itfaiye gönderin’ diye seslenerek yardım talep etti. Komşular, Akkaya’nın yardım istemesini yangın zannederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangın hazırlığına başlarken, sağlık ekibi de apartman girişinde hazır bulundu. Akkaya’ya ait evin kapısını balyozla kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri, herhangi yanan bir maddenin olmaması karşısında önce şaşkınlık yaşadı, ardından kapıyı açarak banyoda mahsur kalan Akkaya’yı kurtardı.Mahalle sokağa döküldü, balkonlarından izledilerApartmanda yangın çıktığını sanan bazı mahalleliler sokağa döküldü, bazılarıysa balkon ve pencerelerinden olanı biteni meraklı gözlerle izledi. Yangın olduğunu zannedip çok korktuklarını söyleyen mahalle sakini vatandaşlar, ihbarın yanlış olduğunu sonradan anladıklarını dile getirdi.Sağlık ekiplerince kontrol edilen Sultan Akkaya’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

